Урны для мусора уличные устанавливают по программе благоустройство городской среды. Благоустраиваются городские парки и скверы, в них ставят МАФ – малые архитектурные формы. Посещаемость людей очень большая, необходимо обеспечить комфортную среду, практически каждому посетителю нужно выкинуть бумажки, салфетки, обертки от еды и другое. Выбросить мусор в уличную урну проходя мимо и не искать ее, задача необходимая при проектировании. Службы ТСЖ и ЖКХ устанавливают урны у каждого жилого дома, подъезда. В нашем интернет магазине можно купить урну разного литража и вида.
Урны для мусора
Для выбора урны уличной для мусора необходимо понять кокой литраж бака необходим 20, 25л или более. Есть модели с отделением для пепла и окурков для курящих. Выбрать вид мусороприемного бака, цилиндрической, прямоугольный, квадратной формы. Если установка предполагается на улице, стоит обратить на наличие крышки, она не даст попасть осадком внутрь, так продлится срок эксплуатации, ведь осадки окисляют металл, который потом быстро ржавеет. Большинство наших урн изготовлены на новейшем оборудование, они точной геометрии, покрашены стойкой порошковой краской, которая не выцветает. Некоторые декорированы деревом для красоты, в другие есть место для установки мешка для сбора отходов. Не редко их портят вандалы или просто воруют, обязательно закрепляйте их к бетонному или асфальтному основанию. Крепление уличных урн производится в готовые отверстия анкерными болтами, они предусмотрены заводом изготовителем. В продаже есть не стационарные емкости для мусора, их переставлять можно по необходимости, меняя места и убирая при закрытии магазина. Мы продаем в Москве мусорные уличные урны оптом и в розницу по цене производителя. Купить очень просто, выбирайте, добавляйте товар в корзину, смотрите способы оплаты и доставки по Вашему городу.
Для правильного выбора продукции важно знать критерии:
Емкость бака мусороприемника — частота вывоза отходов, место установки (узнайте проходящий трафик людей и объем отходов). Если ведро маленькое по объему 20 литров, наполнившись она все равно остается «местом притяжением» и вокруг образовывается свалка, портящая вид окружающей территории видом мусора.
Способ выгрузки — урна под мешок (данное изделие с неподвижным контейнером, опрокинуть контейнер для выгрузки невозможно) используйте мешки для мусора. Опрокидывающиеся ведра, это удобство при выгрузке, легко высыпать мусор в лоток. Не требует использования мешков.
Способ крепления — монтируемая под бетон, переносная на опорах. Если вы планируете эксплуатацию изделия на частной территории, то можно обойтись без крепления. На местах общественных территории — урны с опорами под бетон и антивандальные. Толщина стенки металла — влияет на срок эксплуатации изделия.
Покраска — порошковый или грунт с краской. Правильная технология окраса влияет на внешний вид и срок эксплуатации урны, такая технология удержит опрятный внешний вид и не покроется коррозией. Формы бака «мусороприемника» — квадратные, прямоугольные, цилиндрические. Дополнительные элементы модификации изделия —крышки, емкостей для сбора пепла, количество опор, использования хромированных элементов, раздельный сбор, кованые элементы.
Какие варианты урн у нас? Предлагаются модели ассортимента, емкости объемом от 20 до 45 литров.
Классификация изделий: Основные критерии выбора.
Назначение По форме модификации. По способу монтажа. По способу выгрузки накопителя. По объему. По форме. По установки. По цвету. По модификации По способу выгрузки накопителя По способу монтажа По материалам изготовления Для внутренних помещений Для внешней среды Парковые Уличные С емкостью для пепла Декоративные Прямоугольные Трапециевидные Бочкообразные Цилиндрические Квадратные Шестигранная Многосекционные.
Стационарные — монтируются в бетон, либо прикручиваются анкерами к поверхности.
Мобильные — никак не закрепляются, устанавливаются в месте предназначения. Поворотная Опрокидывающаяся Под мусорный мешок С встроенным контейнером.
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