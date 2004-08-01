Урны уличные

Урны для мусора уличные устанавливают по программе благоустройство городской среды. Благоустраиваются городские парки и скверы, в них ставят МАФ – малые архитектурные формы. Посещаемость людей очень большая, необходимо обеспечить комфортную среду, практически каждому посетителю нужно выкинуть бумажки, салфетки, обертки от еды и другое. Выбросить мусор в уличную урну проходя мимо и не искать ее, задача необходимая при проектировании. Службы ТСЖ и ЖКХ устанавливают урны у каждого жилого дома, подъезда. В нашем интернет магазине можно купить урну разного литража и вида.

Урны для мусора

Для выбора урны уличной для мусора необходимо понять кокой литраж бака необходим 20, 25л или более. Есть модели с отделением для пепла и окурков для курящих. Выбрать вид мусороприемного бака, цилиндрической, прямоугольный, квадратной формы. Если установка предполагается на улице, стоит обратить на наличие крышки, она не даст попасть осадком внутрь, так продлится срок эксплуатации, ведь осадки окисляют металл, который потом быстро ржавеет. Большинство наших урн изготовлены на новейшем оборудование, они точной геометрии, покрашены стойкой порошковой краской, которая не выцветает. Некоторые декорированы деревом для красоты, в другие есть место для установки мешка для сбора отходов. Не редко их портят вандалы или просто воруют, обязательно закрепляйте их к бетонному или асфальтному основанию. Крепление уличных урн производится в готовые отверстия анкерными болтами, они предусмотрены заводом изготовителем. В продаже есть не стационарные емкости для мусора, их переставлять можно по необходимости, меняя места и убирая при закрытии магазина. Мы продаем в Москве мусорные уличные урны оптом и в розницу по цене производителя. Купить очень просто, выбирайте, добавляйте товар в корзину, смотрите способы оплаты и доставки по Вашему городу.